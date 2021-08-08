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Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной России потерпели поражение от соперниц из команды Франции в финале олимпийского турнира в Токио.

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Результат встречи - 30:25 в пользу француженок. Таким образом, российская команда стала серебряным призером.

Это - 71-я медаль в активе российской команды на Играх-2020 в Токио. Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. В медальном зачете Россия занимает пятое место.

Что касается женской сборной России по гандболу, на Играх в Токио она выступала в качестве действующего олимпийского чемпиона, победив в финале прошлой Олимпиады как раз Францию.

На основной стадии Игр-2020 российские гандболистки заняли второе место в своей группе, одержав три победы, по разу сыграв вничью и проиграв. В четвертьфинале россиянки переиграли Черногорию, в полуфинале - Норвегию.

Бронзовым призером женского гандбольного турнира стала Норвегия, в матче за третье место в воскресенье со счетом 36:19 победившая Швецию.

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Хроника 22 апреля – 08 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
гандбол Олимпийские игры

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