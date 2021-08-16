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Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) объявляет об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в Чунцине (Китай).

"К сожалению, ввиду очень ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений в COVID-19 концепция "пузыря" не может быть реализована", - говорится в заявлении ISU, текст которого размещен на сайте организации.

Этап Гран-при в Чунцине должен был пройти с 4 по 7 ноября.

фигурное катание коронавирус

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