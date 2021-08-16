Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли предсезонный турнир в США
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российская пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов стала победителем предсезонного турнира Cranberry Cup в Бостоне в соревновании спортивных пар.
По сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 227,63 (75,97+151,66) балла.
Второе место заняли американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (205,87), третье – их соотечественники Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (195,28).
Тарасова и Морозов являются двукратными чемпионами Европы, на чемпионатах мира дважды выигрывали серебро, один раз – бронзу, на Олимпиаде (в 2018 году, командные соревнования) – серебро.