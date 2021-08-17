Карпин обсудил с Дзагоевым его возвращение в сборную

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обсудил с полузащитником московского ЦСКА Аланом Дзагоевым перспективы его выступлений в национальной команде страны, сообщает Sport24.

Отмечается, что тренер и футболист встретились для этого в Москве.

На счету Дзагоева девять голов в 59 матчах за сборную, однако в ее составе он не играл с чемпионата мира 2018 года.

Накануне был обнародован состав игроков, вызванных на подготовку к сентябрьским матчам сборной России в рамках отборочной кампании ЧМ-2022. Дзагоева в этом списке не было.