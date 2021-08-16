Карпин не вызвал Дзюбу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Артем Дзюба Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на матчи отборочной кампании ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

В понедельник пресс-служба национальной команды обнародовала состав игроков, получивших приглашение на сентябрьские матчи сборной России от главного тренера Валерия Карпина.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов");

защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), Михаил Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи");

полузащитники - Александр Головин ("Монако"), Далер Кузяев, Александр Ерохин (оба – "Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – "Динамо"), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов (оба – "Локомотив"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Червышев ("Валенсия"),

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Антон Заболотный (ЦСКА).

1 сентября сборная России встречается на своем поле с Хорватией, 4 сентября на выезде – с Кипром, 7 сентября дома – с Мальтой.

Что касается 32-летнего Дзюбы, на прошедшем летом чемпионате Европы он был капитаном сборной России. На счету форварда 30 голов за национальную команду, с этими показателями он делит лидерство с завершившим игровую карьеру Александром Кержаковым в споре лучших бомбардиров сборной за всю ее историю.

Карпин, в свою очередь, возглавил сборную России в июле нынешнего года, сменив Станислава Черчесова. Для Карпина предстоящие в сентябре матчи команды станут дебютными на посту ее главного тренера.

В настоящий момент сборная России занимает второе место в отборочной группе H, набрав 6 очков в трех матчах. Столько же баллов у лидирующей Хорватии, у которой есть преимущество по дополнительным показателям.