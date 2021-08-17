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"Рома" купила у "Челси" нападающего сборной Англии за 40 млн евро

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" объявляет о подписании контракта с форвардом английского "Челси" Тэмми Абрахамом.

Как сообщается на сайте "Ромы", за футболиста сборной Англии итальянский клуб выплатит 40 млн евро. Срок действия контракта составит пять лет.

23-летний Абрахам является воспитанником "Челси", однако преимущественно играл на правах аренды в других английских клубах – "Бристоль Сити", "Суонси" и "Астон Вилле". Тем не менее, он является победителем Лиги чемпионов (провел за "Челси" несколько матчей) в сезоне-2020/21 и обладателем Суперкубка УЕФА.

футбол

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