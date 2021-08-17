Российская премьер-лига стала 19-й в мире по уровню интенсивности футбола

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Чемпионат Российской премьер-лиги занимает 19-е место в рейтинге по уровню интенсивности футбола, свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследователей в футболе (CIES Football Observatory).

Рейтинг был составлен по итогам сезона-2020/21 на основе алгоритма, который учитывал общую дистанцию перемещения игроков по полю, интенсивность их бега.

Уровень интенсивности футбола в РПЛ оценивается в 7,15% при средней дистанции 10033 м.

Возглавляет рейтинг Английская премьер-лига (7,82% при средней дистанции 10071 м), в том пять также входят чемпионаты Польши, Испании, Чехии и Швейцарии. Выше чемпионата России находятся также вторые по статусу дивизионы Англии и Испании.

Среди российских клубов самый высокий процент – 7,80 – оказался у ФК "Ростов" (10194 км), самый низкий – у волгоградского "Ротора": 6,48 (9891 м).

Абсолютным лидером оказался английский "Лидс" - 9,63% (10384м).

Всего в рейтинге присутствуют 28 чемпионатов. Из них две неевропейские – аргентинский и североамериканский (MLS).