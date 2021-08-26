Хоккеист Данис Зарипов завершит карьеру по окончании сезона

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Данис Зарипов анонсировал завершение выступлений в профессиональном спорте по окончании сезона-2021/22.

"Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере", - приводит слова 40-летнего Зарипиова пресс-служба клуба.

"Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон", - отметил спортсмен.

В общей сложности Зарипов провел в составе казанского клуба 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345 по системе "гол+пас") очка. Он – рекордсмен "Ак Барса" по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.

Будучи игроком "Ак Барса" Зарипов стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), четырехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018), обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка (2008).

В КХЛ он также играл за магнитогорский "Металлург" (2013-2017).

В составе сборной Росси Зарипов трижды (2008, 2009, 2014) выиграл чемпионат мира.