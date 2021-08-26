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Россияне Исаев и Бартасинский завоевали серебро и бронзу Паралимпиады в плавании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Артем Исаев стал серебряным призером летней Паралимпиады в Токио, финишировав вторым в заплыве на 100 м брассом.

Его время - 1 минута 07,45 секунды.

Третьим стал еще один представитель России Дмитрий Бартасинский (1:08,06). В свою очередь, россиянин Дмитрий Григорьев финишировал четвертым (1:08,56).

Золото завоевал итальянец Стефано Раймонди (1:05,35).

В активе сборной России на Паралимпиаде теперь 11 медалей - 4 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые.

Паралимпиада-2020 Токио

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