Россияне Исаев и Бартасинский завоевали серебро и бронзу Паралимпиады в плавании
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Артем Исаев стал серебряным призером летней Паралимпиады в Токио, финишировав вторым в заплыве на 100 м брассом.
Его время - 1 минута 07,45 секунды.
Третьим стал еще один представитель России Дмитрий Бартасинский (1:08,06). В свою очередь, россиянин Дмитрий Григорьев финишировал четвертым (1:08,56).
Золото завоевал итальянец Стефано Раймонди (1:05,35).
В активе сборной России на Паралимпиаде теперь 11 медалей - 4 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые.