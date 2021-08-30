Россиянин Торсунов выиграл золото Паралимпиады в прыжках в длину
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Евгений Торсунов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв соревнования по прыжкам в длину.
Его результат – 5,76 м.
Вторым стал новозеландец Уильям Стедман (5,64), третьим – представитель Украины Роман Павлюк (5,63).
Таким образом, в активе сборной России на Паралимпиаде в столице Японии теперь 19 наград высшего достоинства. Помимо этого, россияне заработали 11 золотых и 31 бронзовую медали.