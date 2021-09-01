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Россиянка Павлова выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 100 м брассом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская пловчиха Мария Павлова стала чемпионкой летних Паралимпийских игр, став лучшей на дистанции 100 брассом.

Время российской спортсменки – 1 минута 31,44 секунды.

Серебряную медаль завоевала американка Джессика Лонг, отставшая от Павловой на 3,38 секунды. Бронзовым призером стала австралийка Тиффани Томас Кейн (+3,58).

Между тем, в аналогичной дисциплине среди мужчин серебряную награду завоевал россиянин Егор Ефросинин.

Спортсмены представляют категорию атлетов с различными формами инвалидности.

Таким образом, теперь в копилке сборной России на Паралимпиаде в Токио 27 наград высшего достоинства. Помимо этого, российские спортсмены заработали 18 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2020 Токио

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