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Российский пловец Калина стал пятикратным паралимпийским чемпионом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Калина стал победителем летних Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

Его время – 2 минуты 14,90 секунды.

Для Калины эта вторая золотая медаль Игр в Токио, ранее он выиграл на дистанции 100 м брассом.

До этого Калина выступал за сборную Украины, по совокупности наград он теперь является пятикратным паралимпийским чемпионом.

Второе место в заплыве в среду занял австралиец Тимоти Ходж, отставший от россиянина на 0,52 секунды. Третьим стал Уго Дидье (+2,25).

В активе сборной России в настоящий момент 29 золотых, 18 серебряных, 35 бронзовых медалей Паралимпиады в Токио.

Паралимпиада-2020 Токио

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