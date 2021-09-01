Пловчиха Ищиулова принесла России 30-е золото Паралимпиады
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Виктория Ищиулова стала чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв заплыв на 50 м вольным стилем.
Ее время – 29,91 секунды.
Второе место заняла бразильянка Сесилья Жеронимо де Араужо, отставшая от россиянки на 0,92 секунды. Бронзовую медаль завоевала итальянка Ксения Франческа Палаццо (+1,26).
Спортсменки представляют категорию атлетов с различными формами инвалидности.
Медаль Ищиуловой – 30-я награда высшего достоинства в копилке сборной России на соревнованиях в столице Японии.