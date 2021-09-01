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Пловчиха Ищиулова принесла России 30-е золото Паралимпиады

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Виктория Ищиулова стала чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв заплыв на 50 м вольным стилем.

Ее время – 29,91 секунды.

Второе место заняла бразильянка Сесилья Жеронимо де Араужо, отставшая от россиянки на 0,92 секунды. Бронзовую медаль завоевала итальянка Ксения Франческа Палаццо (+1,26).

Спортсменки представляют категорию атлетов с различными формами инвалидности.

Медаль Ищиуловой – 30-я награда высшего достоинства в копилке сборной России на соревнованиях в столице Японии.

Паралимпиада-2020 Токио

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