Россиянин Таймазов выиграл Паралимпиаду в метании клаба с рекордом мира

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Муса Таймазов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио, выиграв соревнования в метании клаба.

Его результат – 35,42 м, что является новым мировым рекордом.

Обладатель предыдущего - 34,71 - рекорда мира серб Желько Димитриевич занял второе место, улучшив то свое достижение (35,29).

Бронзовую медаль завоевал представитель Словакии Мариан Куржея (30,66).

Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Представительница аналогичной паралимпийской категории россиянка Евгения Галактионова, в свою очередь, стала бронзовым призером Игр в толкании ядра сидя. Ее результат – 6,80 м.

Таким образом, в активе сборной России на соревнованиях в Токио появилась 32-я золотая медаль. Также россияне заработали 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.