Поиск

Карпин назвал состав сборной России на матч с Хорватией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав национальной команды на игру отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.

С первых минут в составе сборной России на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.

Матч пройдет в Москве в среду и стартует в 21:45 мск.

Для Карпина, возглавившего сборную нынешним летом, это будет дебютная игра в качестве ее наставника.

футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

Семь золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде в среду

Семь золотых медалей заработали россияне на Паралимпиаде в среду

Россиянин Таймазов выиграл Паралимпиаду в метании клаба с рекордом мира

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Россиянка Липатникова выиграла Паралимпиаду в толкании ядра

Пловчиха Ищиулова принесла России 30-е золото Паралимпиады

Российский пловец Калина стал пятикратным паралимпийским чемпионом

Российский пловец Калина стал пятикратным паралимпийским чемпионом

Россиянин Кузнецов выиграл золото Паралимпиады в велоспорте

Россиянка Павлова выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 100 м брассом

Российский легкоатлет Вдовин с рекордом мира выиграл Паралимпиаду в беге на 400 м

Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал

Вслед за армейцем Влашичем в "Вест Хэм" перешел спартаковец Крал
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код