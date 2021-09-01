Карпин назвал состав сборной России на матч с Хорватией
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав национальной команды на игру отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.
С первых минут в составе сборной России на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.
Матч пройдет в Москве в среду и стартует в 21:45 мск.
Для Карпина, возглавившего сборную нынешним летом, это будет дебютная игра в качестве ее наставника.
Стартовые 1️⃣1️⃣ на игру с хорватами!#РоссияХорватия #Погнали! pic.twitter.com/bHIuyvABEb— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021