Карпин назвал состав сборной России на матч с Хорватией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав национальной команды на игру отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.

С первых минут в составе сборной России на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.

Матч пройдет в Москве в среду и стартует в 21:45 мск.

Для Карпина, возглавившего сборную нынешним летом, это будет дебютная игра в качестве ее наставника.