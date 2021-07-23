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Валерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин стал новым тренером сборной России по футболу
Тренер Валерий Карпин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назначен новым тренером сборной России по футболу, сообщил Российский футбольный союз в пятницу.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

8 июля стало известно, что Станислав Черчесов, который возглавил сборную в августе 2016 года, был отправлен в отставку. Решение было принято на фоне того, что его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), но победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

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Валерий Карпин

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