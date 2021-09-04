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Сборная РФ победила на международном турнире по дзюдо в рамках программы ВЭФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Юниорская сборная России по дзюдо победила на международном турнире по имени Дзигоро Кано, который состоялся в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.

"После шести основных поединков матча счёт был 3:3. В "голден-скор" встрече Дарья Владимирова принесла победу сборной России, выиграв второй раз у француженки Тахины Дюран. Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году турнир прошел в формате матчевой встречи сборных России и мира, которую представляли победители и призеры первенства мира 2019 года из Германии, Венгрии, Франции, Турции, Нидерландов и Таджикистана.

ВЭФ Владивосток

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