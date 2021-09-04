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Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 200 м на Паралимпиаде

Россиянин Сафронов с рекордом мира выиграл забег на 200 м на Паралимпиаде
Дмитрий Сафронов на Паралимпиаде-2020
Фото: CSM via ZUMA Wire/TACC

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в беге на 200 м.

Дистанцию он преодолел за 23,00 секунды, что является новым рекордом мира.

Вторым финишную черту пересек украинец Игорь Цветов, которому принадлежал предыдущий (23,04) рекорд мира.

Бронзовую медаль заработал еще один представитель России Артем Калашян (23,75).

Ранее на Паралимпиаде в Токио Сафронов, Цветов и Калашян в аналогичной последовательности финишировали на дистанции 100 м.

Спортсмены представляют категорию атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В другом классе этой категории второе место в беге на 200 м занял россиянин Андрей Вдовин (22,24). Для него это третья медаль Паралимпиады в Токио: ранее он здесь завоевал золотую награду в беге на 400 м и серебряную – на 100 м.

В свою очередь, бронзовую медаль в соревнованиях по пулевой стрельбе – среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – завоевал россиянин Сергей Малышев (196,8 балла).

Также "бронзу" в субботу утром выиграла сборная России по бочче, в матче за третье место победившая Португалию (5:1). В составе российской сборной выступили Дарья Адонина, Сергей Сафин, Иван Фролов. В этой категории участие приняли спортсмены с поражениями нецеребрального происхождения.

Теперь в активе сборной России на Паралимпиаде в Токио 112 медалей – 35 золотых, 30 серебряных, 47 бронзовых.

Паралимпиада-2020 Токио

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