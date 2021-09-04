Российский теннисист Рублев выбыл из US Open
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open.
Результат встречи – 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 45 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Тиафо – 50-е.
TIAFOOOOOOOE pic.twitter.com/v9CdKOGVxX— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021
Таким образом, Рублев выбывает из дальнейшей борьбы в мужском одиночном разряде US Open.
В третьем круге из россиян сыграет Аслан Карацев (25-я ракетка мира) против Дженсона Бруксби (99). Уже пробившийся в четвертый круг Даниил Медведев (2) встретится с британцем Даниэлем Эвансом (27).
В пятницу вечером US Open покинула россиянка Дарья Касаткина, уступившая украинке Элине Свитолиной (4:6, 2:6).
В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают две россиянки – Варвара Грачева и Анастасия Павлюченкова. В третьем круге они сыграют друг с другом.