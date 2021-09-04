Российский теннисист Рублев выбыл из US Open

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 45 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Тиафо – 50-е.

Таким образом, Рублев выбывает из дальнейшей борьбы в мужском одиночном разряде US Open.

В третьем круге из россиян сыграет Аслан Карацев (25-я ракетка мира) против Дженсона Бруксби (99). Уже пробившийся в четвертый круг Даниил Медведев (2) встретится с британцем Даниэлем Эвансом (27).

В пятницу вечером US Open покинула россиянка Дарья Касаткина, уступившая украинке Элине Свитолиной (4:6, 2:6).

В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают две россиянки – Варвара Грачева и Анастасия Павлюченкова. В третьем круге они сыграют друг с другом.