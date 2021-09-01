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Медведев вышел в третий круг US Open

Медведев вышел в третий круг US Open
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Доминика Кепфера во втором круге турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает второе место, Кепфер – 57-е.

Следующим соперником Медведева будет 74-я ракетка мира испанец Пабло Андухар.

Ранее стадию второго круга успешно преодолел россиянин Андрей Рублев (№7 рейтинга АТР), победивший испанца Педро Мартинеса Портеро (75) – 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Соперник Рублева по третьему кругу определится по итогам матча между Фрэнсиса Тиафо (США, 50) и Гвидо Пельи (Аргентина, 85).

теннис US Open

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