Медведев вышел в третий круг US Open
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Доминика Кепфера во втором круге турнира Большого шлема US Open.
Результат встречи – 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает второе место, Кепфер – 57-е.
Следующим соперником Медведева будет 74-я ракетка мира испанец Пабло Андухар.
Ранее стадию второго круга успешно преодолел россиянин Андрей Рублев (№7 рейтинга АТР), победивший испанца Педро Мартинеса Портеро (75) – 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.
Соперник Рублева по третьему кругу определится по итогам матча между Фрэнсиса Тиафо (США, 50) и Гвидо Пельи (Аргентина, 85).