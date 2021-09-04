Боксер Дрозд не согласился с позицией Нурмагомедова по ненужности ринг-герлз

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе российский боксер Григорий Дрозд не согласен с мнением экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, назвавшего ринг-герлз самыми ненужными людьми в единоборствах.

"Это его личное высказывание, я бы так никогда не сказал. Весь мир давно это принял, и это является частью шоу. Лично мне приятно смотреть на красивых девушек; зрители, очевидно, на них реагируют. Поэтому на мой взгляд это абсолютно нормальная вещь, которая происходит в профессиональном боксе. Ну, Хабиб считает по-другому, это его право", - сказал Дрозд, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Недавно Нурмагомедов назвал неуместным присутствие в единоборствах ринг-герлз - девушек, которые с табличками в руках анонсируют начало очередного раунда.

"Я не хочу никого обидеть, но это самые ненужные люди в единоборствах. Какую функцию они носят? Они спорт развивают? Ну включите на экран, что второй раунд идет. Это мое личное мнение", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции 23 августа.