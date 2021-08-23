Нурмагомедов назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в единоборствах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает неуместным присутствие в единоборствах ринг-герлз - девушек, которые с табличками в руках анонсируют начало очередного раунда.

"Я не хочу никого обидеть, но это самые ненужные люди в единоборствах. Какую функцию они носят? Они спорт развивают? Ну включите на экран, что второй раунд идет. Это мое личное мнение", - сказал 32-летний Нурмагомедов на пресс-конференции в понедельник.

На реплику из зала о том, что "так исторически сложилось", Нурмагомедов парировал тем, что "в истории было много неправильных моментов".

"Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас", - отметил он.

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.