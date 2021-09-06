Защитник Беляев вернулся в тульский ФК "Арсенал"
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Центральный защитник Максим Беляев заключил новый двухлетний контракт с футбольным "Арсеналом", сообщила пресс-служба тульского клуба.
Беляев ранее выступал за "Арсенал", контракт с клубом закончился нынешним летом.
Футболист дебютировал в тульской команде весной 2016 года, прошел путь от ФНЛ до Лиги Европы, вызывался в сборную России. За шесть сезонов он сыграл более ста официальных матчей. Беляев - воспитанник московского "Локомотива". Играл в брянском "Динамо", владимирском "Торпедо", "Ростове" и ярославском "Шиннике".