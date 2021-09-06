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Защитник Беляев вернулся в тульский ФК "Арсенал"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Центральный защитник Максим Беляев заключил новый двухлетний контракт с футбольным "Арсеналом", сообщила пресс-служба тульского клуба.

Беляев ранее выступал за "Арсенал", контракт с клубом закончился нынешним летом.

Футболист дебютировал в тульской команде весной 2016 года, прошел путь от ФНЛ до Лиги Европы, вызывался в сборную России. За шесть сезонов он сыграл более ста официальных матчей. Беляев - воспитанник московского "Локомотива". Играл в брянском "Динамо", владимирском "Торпедо", "Ростове" и ярославском "Шиннике".

Футбол Арсенал Максим Беляев

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