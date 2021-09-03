Миодраг Божович вновь возглавил тульский ФК "Арсенал"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером "Арсенала", сообщила в пятницу пресс-служба тульского клуба. На этом посту он сменил Дмитрия Парфенова.

Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.

Божович хорошо известен в России по работе с рядом клубов. В сезоне-2017/18 он возглавлял тульскую команду, показав один из лучших результатов в истории местного футбола - седьмое место в премьер-лиге.

Работавший с ноября 2020 года главным тренером "Арсенала" Дмитрий Парфенов расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Вместе с ним "Арсенал" покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

"Приняв команду в сложной турнирной ситуации прошлой осенью, Дмитрий Парфенов с помощниками смогли решить главную задачу - сохранить место в РПЛ. ПФК "Арсенал" благодарит Дмитрия Парфенова и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

"Арсенал" после 6 туров занимает предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге.