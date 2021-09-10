Украинская легкоатлетка Магучих объяснилась по новому фото с Ласицкене

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что ни она, ни россиянка Мария Ласицкене не были инициаторами совместного фото вместе с другими спортсменками по окончании соревнований в рамках Бриллиантовой лиги.

"Оно было сделано по просьбе (польской) прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!" - написала Магучих в инстаграме.

"И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, будьте добры", - добавила она.

Заодно украинская спортсменка попросила прессу перестать путать ее дисциплину с другими.

"Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?" - обратилась к СМИ она.

Это было второе совместное фото Магучих и Ласицкене. Первое появилось после соревнований на Олимпиаде в Токио. Позировали они вдвоем: ставшая чемпионкой Игр Ласицкене и серебряный призер Магучих. Тот снимок вызвал критику со стороны ряда украинских чиновников.

Что касается финала Бриллиантовой лиги, ежегодной серии коммерческих турниров по легкой атлетике, победительницей (в пятый раз) соревнований в прыжках в высоту стала Ласицкене, второе место заняла Магучих, третье – Макдермотт.