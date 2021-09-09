Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась в компании других легкоатлеток, среди которых была россиянка Мария Ласицкене.

Соответствующую фотографию после финала Бриллиантовой лиги, завершившегося триумфом российской спортсменки, в инстаграме опубликовала австралийская прыгунья Элинор Паттерсон. Финал прошел в Цюрихе.

Ранее на Олимпийский играх в Токио появились фотографии, в которых ставшая чемпионкой ОИ Ласицкене позирует вместе с серебряным призером Магучих. После этого в адрес Магучих последовал ряд критических высказываний со стороны некоторых украинских чиновников.

В финале Бриллиантовой лиги Магучих также завоевала серебряную медаль. Ласицкене, в свою очередь, стала пятикратной победительницей турнира, установив на этот раз рекорд соревнования – 2,05 м.