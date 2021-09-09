Поиск

Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась в компании других легкоатлеток, среди которых была россиянка Мария Ласицкене.

Соответствующую фотографию после финала Бриллиантовой лиги, завершившегося триумфом российской спортсменки, в инстаграме опубликовала австралийская прыгунья Элинор Паттерсон. Финал прошел в Цюрихе.

Ранее на Олимпийский играх в Токио появились фотографии, в которых ставшая чемпионкой ОИ Ласицкене позирует вместе с серебряным призером Магучих. После этого в адрес Магучих последовал ряд критических высказываний со стороны некоторых украинских чиновников.

В финале Бриллиантовой лиги Магучих также завоевала серебряную медаль. Ласицкене, в свою очередь, стала пятикратной победительницей турнира, установив на этот раз рекорд соревнования – 2,05 м.

легкая атлетика Мария Ласицкене

Новости по теме

Новости

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии
Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open

Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open

Экс-футболист сборной Франции умер после 39 лет комы

Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код