Путин поручил к 2023 году обеспечить равноправие российских спортсменов в мире

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия должна выполнять ограничения, наложенные на ее спортсменов Международным спортивным арбитражным судом, но к январю 2023 года, когда они будут сняты, российские атлеты должны стать равноправными участниками всех турниров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов, и здесь очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом", - сказал Путин в пятницу на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

"Но эти решения нужно выполнять", - добавил Путин.

"К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров", - заявил президент.

"Претензий ВАДА к РУСАДА нет"

Путин также попросил участника заседания министра спорта Олега Матыцина доложить о взаимодействии с ВАДА по вопросам восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также о том, что сделано для восстановления статуса всероссийской федерации легкой атлетики во всемирной ассоциации легкоатлетических федераций.

Матыцин в ответ заявил, что ВАДА не имеет претензий к проведению мероприятий, направленных на восстановление полноценного статуса РУСАДА.

"Что касается восстановления РУСАДА (в правах), то по финансовым аспектам все обязательства РФ выполнены, мы не имеем замечаний со стороны ВАДА. Президент агентства перед Олимпийскими играми заявил, что практически закрыта сложная страница истории, и он надеется на конструктивное решение и ближайшее восстановление РУСАДА", - сказал Матыцин в пятницу на заседании совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

В связи с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут выступать с государственной символикой РФ. Поэтому принято решение, что они буду участвовать в ОИ под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна страны будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.