Московский марафон-2021 отменен из-за пандемии коронавируса

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский марафон в 2021 году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает "Беговое сообщество".

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой команда Московского Марафона вынуждена отменить забег", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Основатель "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов выразил разочарование в связи с отменой забега.

"К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни", - сказал Тарасов.

"Команда "Бегового сообщества" готовила для вас масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится. Мы разделяем чувства и эмоции каждого бегуна, понимая, какой большой путь стоит за подготовкой", - заявил он.

"Спасибо всем, кто оказывает нам поддержку и с пониманием относится к событиям, которые происходят в данный момент. Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных до конца года и будем счастливы встретиться с вами на старте", - отметил Тарасов.

Забег должен был пройти 26 сентября.

Московский Марафон - крупнейшее беговое событие России, главный забег города и страны - проводится с 2013 года.