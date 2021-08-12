Московский полумарафон перенесен с августа на октябрь из-за коронавируса

Это второй перенос забега в нынешнем году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Московский полумарафон, который должен был пройти 22 августа, в указанную дату не состоится, сообщает пресс-служба "Бегового сообщества".

Согласно сообщению, полумарафон переносится на 24 октября. Решение связано "со сложной эпидемиологической ситуацией и рекомендациями городских властей".

Это уже второй перенос полумарафона, изначально он должен был пройти 16 мая, однако тогда организаторам пришлось назначить новую дату – 22 августа.

Кроме того, с 10 сентября на 9 октября переносится Ночной забег (ранее также переносился), а Красочный забег, запланированный на 15 августа, отменен.

"Мы вынуждены принять непростое решение и сегодня внести изменения в график мероприятий. Мы разделяем чувства тех, кто готовился и хотел выйти на старт. Надеемся на ваше понимание и ждем вас на наших спортивных событиях", - заявил основатель "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

"Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остается по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта", - отметил он.

Отмечается, что все бегуны смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме.

Между тем, Московский марафон должен пройти 26 сентября.