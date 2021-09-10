Исинбаева предрекла Сидоровой долгое лидерство в прыжках с шестом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева поздравляет свою соотечественницу Анжелику Сидорову, которая в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе покорила высоту 5,01 м.

"Эта хрупкая, но сильная девушка, вписала свое имя в историю женских прыжков с шестом, став четвертой в мире, кто преодолел рубеж 5 метров. Я счастлива, что Анжелика присоединилась ко мне в клуб "5-метровичек", - написала Исинбаева в инстаграме.

"Теперь я спокойна, теперь я уверена, лидерство в этой дисциплине Анжелика не отдаст!" - отметила она.

Финал Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом прошел 10 сентября. Сидорова победила, установив личный рекорд, рекорд соревнования, а также лучший результат сезона в мире.

Что касается Исинбаевой, она является действующим обладателем мирового рекорда среди женщин – 5,06 м.