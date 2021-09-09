Сидорова с рекордами выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках с шестом
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, ежегодной серии коммерческих турниров по легкой атлетике.
Сидорова покорила высоту 5,01 м, что является ее личным рекордом, рекордом Бриллиантовой лиги и лучшим результатом сезона в мире.
Второй стала представительница Греции Катерина Стефаниди (4,77), выигравшая Бриллиантовую лигу в этой дисциплине в трех предыдущих сезонах. Третье место заняла словенка Тина Шутей (4,67).
Финал прошел в Цюрихе.
Сидорова является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр.