Поиск

Сидорова с рекордами выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках с шестом

Сидорова с рекордами выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках с шестом
Анжелика Сидорова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей финала Бриллиантовой лиги, ежегодной серии коммерческих турниров по легкой атлетике.

Сидорова покорила высоту 5,01 м, что является ее личным рекордом, рекордом Бриллиантовой лиги и лучшим результатом сезона в мире.

Второй стала представительница Греции Катерина Стефаниди (4,77), выигравшая Бриллиантовую лигу в этой дисциплине в трех предыдущих сезонах. Третье место заняла словенка Тина Шутей (4,67).

Финал прошел в Цюрихе.

Сидорова является чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр.

легкая атлетика

Новости по теме

Новости

"Спартак" впервые проиграл в сезоне в КХЛ

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии

Бразильским футболистам на пять дней запретили играть в чемпионате Англии
Афганистан во власти талибов

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open

Россиянин Медведев вышел в полуфинал US Open

Экс-футболист сборной Франции умер после 39 лет комы

Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Россия стала четвертой в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код