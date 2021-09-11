Роналду выйдет в стартовом составе МЮ на игру с "Ньюкаслом"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" внес Криштиану Роналду в стартовый состав на матч четвертого тура чемпионата Английской премьер-лиги.

Игра пройдет на поле МЮ в субботу и стартует в 17:00 мск.

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

Ранее главный тренер клуба из Манчестера Уле Гуннар Сульшер сообщал, что Роналду обязательно выйдет на поле в первом же матче после возвращения.

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус".