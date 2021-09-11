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Роналду выйдет в стартовом составе МЮ на игру с "Ньюкаслом"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" внес Криштиану Роналду в стартовый состав на матч четвертого тура чемпионата Английской премьер-лиги.

Игра пройдет на поле МЮ в субботу и стартует в 17:00 мск.

Ранее главный тренер клуба из Манчестера Уле Гуннар Сульшер сообщал, что Роналду обязательно выйдет на поле в первом же матче после возвращения.

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус".

футбол Криштиану Роналду

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