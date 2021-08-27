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"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду
Фото: Nicolo Campo/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности о переходе нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщается на сайте МЮ, футболисту осталось согласовать личный контракт с клубом, а также пройти медосмотр.

36-летний Роналду играл за МЮ с 2003 по 2009 годы, после чего перешел в мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус". На счету португальца свыше 30 выигранных крупных турниров, в том числе - пять раз Лигу чемпионов, четыре - клубный чемпионат мира, он становился неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии, в составе "Спортинга" завоевал звание чемпиона Португалии.

Также Роналду - чемпион Европы в составе сборной Португалии. Он - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

В пятницу сообщалось о намерении Роналду вернуться в чемпионат Англии, однако речь шла о "Манчестер Сити.

Переход Роналду станет вторым громким трансфером нынешнего лета после трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".

футбол Криштиану Роналду

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