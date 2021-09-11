Роналду забил первый гол за МЮ после возвращения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду забил мяч в ворота "Ньюкасла" в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

В компенсированное к первому тайму время в матче четвертого тура Роналду поразил ворота на добивании после того, как мяч отразил вратарь.

Этот гол вывел "Манчестер Юнайтед" вперед, счет стал 1:0 в пользу МЮ.

Ronaldo scoring the first goal in his first game back at Manchester United, poetic 👏🏽 pic.twitter.com/gVzxnpkQOx — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) September 11, 2021

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы. Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус".