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Российский боксер Беспутин завоевал пояс WBC Peace, нокаутировав Пинтора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Беспутин одержал победу над мексиканцем Маурисио Пинтором и завоевал пояс WBC Peace в полусреднем весе.

Поединок прошел в Красноярске в субботу, в пятом раунде россиянин отправил соперника в нокаут.

В итоге бывший регулярный чемпион WBA Беспутин стал обладателем пояса WBC Peace, что означает промежуточный титул Всемирного боксерского совета.

На счету 30-летнего Беспутина теперь 15 побед (11 – нокаутом) в 16 поединках, поражений нет. Ранее он был лишен чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) за нарушение антидопинговых правил.

бокс

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