Российский боксер Беспутин лишен чемпионского пояса WBA за допинг

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила россиянина Александра Беспутина чемпионского пояса за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба WBA.

"Комитет решил лишить титул в полусреднем весе Александра Беспутина, который был отстранен на шесть месяцев, так как он сдал положительный тест на допинг", - говорится в сообщении.

В январе появилась информация, что 29-летний Беспутин после победного боя со своим соотечественником Раджабом Бутаевым за титул регулярного чемпиона WBA провалил тест на допинг. По сообщениям СМИ, в крови Беспутина был обнаружен лигандрол, который помогает набрать мышечную массу и одновременно влияет на сокращение жира в теле.

Как отмечает WBA, титул чемпиона теперь остается вакантной. Турнирный путь за него начнут кубинец Йорденис Угас и американец Абель Рамос, которые в очном поединке разыграют право на бой против Бутаева.

Беспутин является непобежденным боксером: на профессиональном ринге он одержал 14 побед в 14 поединках, в том числе девять – нокаутом.