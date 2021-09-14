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Сборная России победила Китай и вышла в финал шахматной онлайн-олимпиады

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России одержали победу над соперниками из команды Китая во втором матче в рамках полуфинала шахматной онлайн-олимпиады.

Результат матча – 4:2 в пользу россиян. Свои партии выиграли Даниил Дубов Александра Костенюк и Андрей Есипенко. Уступила в своей партии Александра Горячкина, а Владислав Артемьев и Лейя Гарифуллина сыграли с оппонентами из Китая вничью.

Победой россиян над китайцами завершился и первый полуфинальный матч (3,5:2,5).

Соперник сборной России по финалу, который пройдет 15 сентября, определится по итогам противостояния между командами Индии и США.

шахматы

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