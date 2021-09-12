Карякин обыграл чемпиона мира Карлсена в пятом туре шахматного турнира в Ставангере

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл у чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре шахматного турнира, который проходит в Норвегии.

Также в воскресенье россиянин Ян Непомнящий победил в матче с Рихардом Раппортом из Венгрии, Алиреза Фирузджа из Франции обыграл Арьяна Тари из Норвегии.

Таким образом, после пяти туров лидером остается Раппорт, набравший 9,5 очка. За ним идут россияне Непомнящий (8,5 очка) и Карякин (7 очков). Далее Карлсен и Фирузджа, набравшие по 6 очков. Последнее место с 3 очками занимает Тари.

В шестом туре, который состоится в понедельник, друг с другом сыграют Карякин и Непомнящий, Карлсен и Фирузджа, Раппорт и Тари.

Турнир в Ставангере проходит с 7 по 17 сентября. Шесть шахматистов играют классические партии в два круга. В случае ничьей, играется армагеддон, где по правилам у белых преимущество во времени, но в ничье победа присуждается черным. Двое из участников уже становились победителями турнира: Карякин - в 2013 и 2014 годах, Карлсен в 2016, 2019 и 2020 годах.