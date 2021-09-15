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Умер воспитавший чемпионов ОИ, мира и Европы российский тренер по фехтованию Мавлютов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский тренер по фехтованию Ильдар Мавлютов скончался на 69-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фехтования России.

"Уход такого тренера из жизни – большая потеря для нашей фехтовальной семьи. Выражаем глубокие соболезнования близким, друзьям, ученикам, коллегам. Светлая память", - говорится в сообщении.

На протяжении своей тренерской карьеры Мавлютов воспитал двукратную олимпийскую чемпионку, шестикратную чемпионку мира Инну Дериглазову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Евгению Ламонову, серебряного призера Олимпийских игр Владислава Мыльникова, чемпионов мира Дмитрия Жеребченко, Ольгу Лобынцеву, Яну Рузавину, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы среди взрослых, юниоров и кадетов Юлию Бирюкову, Екатерину Кажикину, Кристину Самсонову.

Мавлютову было присвоено звание заслуженного тренера России.

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