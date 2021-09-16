Футболист "Спартака" Зобнин выбыл из-за травмы примерно на месяц

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - У полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Романа Зобнина диагностировано повреждение икроножной мышцы, сообщает пресс-служба ФК.

"Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы во вчерашнем матче Лиги Европы против "Легии". Результаты обследования показали, что на восстановление полузащитника уйдет около четырех недель", - говорится в сообщении.

Матч "Спартак" - "Легия" прошел 15 сентября и завершился победой клуба из Польши со счетом 1:0. Зобнин вышел в стартовом составе, но вынужден был покинуть поле уже в первом тайме.