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"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" начали выступление в групповом этапе Лиги Европы УЕФА с поражения от "Легии" (Варшава) в матче первого тура.

Встреча первого тура проходила в Москве и завершилась с результатом 1:0 в пользу польской команды. Победу "Легии" принёс гол Лирима Кастрати (90+3-я минута).

"Спартак" выступает в группе C, где кроме него и "Легии" также играют английский "Лестер" и итальянский "Наполи".

Матчи Лиги Европы традиционно проводятся по четвергам, однако УЕФА перенес матч "Спартака" на среду, поскольку в турнире также участвует столичный "Локомотив", который проведет свой домашний матч против французского "Марселя" 16 сентября, и ассоциация запретила играть два матча в один день в одном городе.

Следующий матч Лиги Европы "Спартак" проведёт против "Наполи", игра пройдёт в Италии 30 сентября.

футбол Лига Европы УЕФА

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