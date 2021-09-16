Назначенный на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак" арбитр получил травму

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В бригаду арбитров, которые назначены на центральный матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими клубами ЦСКА и "Спартак", внесена замена.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помощник главного судьи Максим Гаврилин получил травму. Вместо него работать будет Андрей Болотенков.

Другой помощник главного рефери, как сообщалось, - Алексей Лунев, резервный судья – Павел Шадыханов. Возглавляет бригаду Сергей Карасев.

За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Дмитрий Мосякин.

Игра пройдет 20 сентября на поле ЦСКА и стартует в 19:30 мск. К настоящему моменту команды набрали по 10 очков и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА занимает восьмое место, "Спартак" располагается строчкой ниже.