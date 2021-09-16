Поиск

Назначенный на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак" арбитр получил травму

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В бригаду арбитров, которые назначены на центральный матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими клубами ЦСКА и "Спартак", внесена замена.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помощник главного судьи Максим Гаврилин получил травму. Вместо него работать будет Андрей Болотенков.

Другой помощник главного рефери, как сообщалось, - Алексей Лунев, резервный судья – Павел Шадыханов. Возглавляет бригаду Сергей Карасев.

За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Дмитрий Мосякин.

Игра пройдет 20 сентября на поле ЦСКА и стартует в 19:30 мск. К настоящему моменту команды набрали по 10 очков и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА занимает восьмое место, "Спартак" располагается строчкой ниже.

футбол РПЛ

Новости по теме

Новости

Автор покера Алле признан игроком недели в Лиге чемпионов

Путин принял приглашение на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине

Назван арбитр на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак"

Феттель и Стролл останутся пилотами Aston Martin на следующий сезон

Феттель и Стролл останутся пилотами Aston Martin на следующий сезон

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Умер экс-наставник баскетбольных ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович

Гимнастка Байлз обвинила ФБР в бездействии после жалоб на врача сборной США

Гимнастка Байлз обвинила ФБР в бездействии после жалоб на врача сборной США

Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код