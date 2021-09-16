Поиск

Назван арбитр на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На центральный матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Помогать Карасеву будут ассистенты Максим Гаврилин и Алексей Лунев, резервный судья – Павел Шадыханов.

За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Дмитрий Мосякин.

Игра пройдет 20 сентября на поле ЦСКА и стартует в 19:30 мск. К настоящему моменту команды набрали по 10 очков и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА занимает восьмое место, "Спартак" располагается строчкой ниже.

футбол РПЛ

Новости по теме

Новости

Феттель и Стролл останутся пилотами Aston Martin на следующий сезон

Феттель и Стролл останутся пилотами Aston Martin на следующий сезон

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Умер экс-наставник баскетбольных ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович

Гимнастка Байлз обвинила ФБР в бездействии после жалоб на врача сборной США

Гимнастка Байлз обвинила ФБР в бездействии после жалоб на врача сборной США

Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Спартак" проиграл "Легии" в Лиге Европы

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Челси" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Сборная России по волейболу проиграла Польше в четвертьфинале ЧЕ

СКА победил "Спартак" в КХЛ

Гол Роналду не спас МЮ от поражения в матче ЛЧ с "Янг Бойз"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код