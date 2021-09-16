Назван арбитр на матч РПЛ ЦСКА – "Спартак"
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На центральный матч восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Помогать Карасеву будут ассистенты Максим Гаврилин и Алексей Лунев, резервный судья – Павел Шадыханов.
За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Дмитрий Мосякин.
Игра пройдет 20 сентября на поле ЦСКА и стартует в 19:30 мск. К настоящему моменту команды набрали по 10 очков и являются соседями по турнирной таблице: ЦСКА занимает восьмое место, "Спартак" располагается строчкой ниже.