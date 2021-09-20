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Хоккейный арбитр пожизненно отстранен за пьяное судейство на детском турнире в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Федерация хоккея Москвы вынесла наказание в отношении арбитра Емельяна Майорова, который судил матч в рамках турнира в российской столице, будучи нетрезвым.

"По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее в сети появилось видео с моментами матча Кубков Москвы между командами "Спартак Спорттех" – "Академия Харламова" (игроки 2011 года рождения). В видео видно, как Майоров, с трудом передвигая ноги, периодически падает на лед.

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