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Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд среди тренеров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Алексей Кудашов стал автором нового рекорда КХЛ по продолжительности побед среди наставников команд.

После победы московского "Динамо" над ХК "Сочи" (4:0) в четверг, число побед подряд среди команд под руководством Кудашова достигло 24-х. Это на одну победу больше чем у предыдущего рекордсмена Олега Знарка.

С "Динамо" Кудашов выиграл восьмую игру подряд, предыдущие 16 побед специалист одержал, будучи наставником петербургского СКА.

хоккей НХЛ

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