Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд среди тренеров
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Алексей Кудашов стал автором нового рекорда КХЛ по продолжительности побед среди наставников команд.
После победы московского "Динамо" над ХК "Сочи" (4:0) в четверг, число побед подряд среди команд под руководством Кудашова достигло 24-х. Это на одну победу больше чем у предыдущего рекордсмена Олега Знарка.
С "Динамо" Кудашов выиграл восьмую игру подряд, предыдущие 16 побед специалист одержал, будучи наставником петербургского СКА.