"Салават Юлаев" обыграл СКА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Петербурге в четверг, завершился со счетом 2:4 (0:0, 0:2, 2:2). В составе победителей голы забили Сакари Манинен (23 минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Даниил Башкиров (58). За СКА две шайбы забросил Антон Бурдасов (48, 58).

"ХК Сочи" на своем льду уступил столичному "Динамо" - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3). Москвичи победили восьмой раз кряду, не проиграв ни разу с начала сезона.

Ранее у себя в Челябинске "Трактор" обыграл московский ЦСКА - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).