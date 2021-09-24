Фетисов надеется на взвешенность решения при назначении Знарка в сборной

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что решение вернуть Олега Знарка на пост главного тренера сборной России не носит спонтанный характер.

"Решение принято. Надеюсь продуманное, взвешенное. Будем желать команде и ее тренерскому штабу успеха", - сказал Фетисов, слова которого "Интерфаксу" приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

О возвращении на пост главного тренера сборной России Знарка, стало известно в пятницу. Ранее при нем россияне выиграли ЧМ-2014 и ОИ-2018.