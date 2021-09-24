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Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею
Олег Знарок
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк", - говорится в сообщении.

На посту наставника национальной команды 58-летний специалист сменил Валерия Брагина.

Ранее Знарок работал со сборной России - с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также ЧМ-2014.

хоккей

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