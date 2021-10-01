WBA признала Усика боксером месяца

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Украинец Александр Усик признан лучшим боксером сентября по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается на сайте WBA.

"Усик, несомненно, был самым выдающимся бойцом девятого месяца года, поскольку он одержал гигантскую победу над ранее объединенным чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа", - говорится в сообщении.

Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе, отобрав их у Джошуа. Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений судей (117-112, 116-112, 115-113). Поединок прошел в ночь на 26 сентября по московскому времени.