Поиск

WBA признала Усика боксером месяца

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Украинец Александр Усик признан лучшим боксером сентября по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается на сайте WBA.

"Усик, несомненно, был самым выдающимся бойцом девятого месяца года, поскольку он одержал гигантскую победу над ранее объединенным чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа", - говорится в сообщении.

Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе, отобрав их у Джошуа. Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений судей (117-112, 116-112, 115-113). Поединок прошел в ночь на 26 сентября по московскому времени.

бокс

Новости по теме

Новости

Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Батыргазиев проведет первый после триумфа на ОИ профессиональный бой 11 октября

Пеле выписали из больницы после операции

"Локомотив" проиграл "Лацио" в матче Лиги Европы УЕФА

"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

"Спартак" победил "Наполи", пропустив на 11-й секунде

Определились соперники сборной России на домашнем ЧМ по волейболу

Вратарь "Шерифа" признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры

Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры

Два футболиста "Зенита" попали в команду недели Лиги чемпионов

Гран-при Катара впервые пройдет в истории "Формулы-1"

Гран-при Катара впервые пройдет в истории "Формулы-1"

"Барселона" крупно проиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код