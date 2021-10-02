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"Крылья Советов" победили "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 нанес поражение московскому "Динамо" в матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 23-й минуте встречи, прошедшей в Москве, гол провел Роман Ежов.

"Крылья Советов" набрали 13 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. У "Динамо" - 19 баллов, московская команда располагается на второй строчке. Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит", набравший 23 очка при игре в запасе.

футбол РПЛ

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