"Крылья Советов" победили "Динамо" в матче РПЛ
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 нанес поражение московскому "Динамо" в матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 23-й минуте встречи, прошедшей в Москве, гол провел Роман Ежов.
"Крылья Советов" набрали 13 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. У "Динамо" - 19 баллов, московская команда располагается на второй строчке. Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит", набравший 23 очка при игре в запасе.